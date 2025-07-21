15 Yaşındaki Yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz, Dünya Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor

Yelkende Türkiye şampiyonlukları ile Balkan, Avrupa ve dünya üçüncülüğü derecelerine sahip 15 yaşındaki milli sporcu Kutsal Güneş Kurnaz, bu yıl ABD'de düzenlenecek ILCA 6 Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmaya odaklandı.

Küçük yaşta ailesinin yönlendirmesiyle yelkene başlayan Kurnaz, kısa sürede milli sporcu olmayı başardı. Katıldığı organizasyonlarda sayısız madalya kazanan genç sporcu, şimdiye dek 12 Türkiye şampiyonluğu elde etti. Ayrıca Balkan Şampiyonası'nda ikincilik, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük, 16 yaş altında ise dünya üçüncülüğü gibi derecelerle kürsüde yer aldı.

Bu sezon Türkiye Yelken Federasyonunun düzenlediği yarışlarda gösterdiği başarı sayesinde 28 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek ILCA 6 Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Milli sporcu Kutsal Güneş Kurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonası için sıkı şekilde hazırlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Her gün antrenman yapıyoruz, dayanıklılık, teknik, taktik çalışmalarımız sürüyor. Denizde ve karada gerekli tüm hazırlıkları sürdürüyoruz. Yarışa az bir süre kaldığı için çalışmalarımız daha da yoğunlaştı. Los Angeles'ta yarışacağım için heyecanlıyım. Ama asıl önemli olan oradan şampiyon olarak dönmek, kürsüye çıkmak. Los Angeles'ta İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum. Bunun için mücadele ediyorum."

Katıldığı yarışların kendisine önemli tecrübeler kazandırdığını vurgulayan Kurnaz, bu tecrübeleri dünya şampiyonasında madalya ile taçlandırmak istediğini söyledi.

"Türkiye'yi gururla temsil ediyor"

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü antrenörlerinden Berk Uzel, Kurnaz'ın yıllardır uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Kutsal'ın 12 Türkiye şampiyonluğu var. 2023 yılında ILCA sınıfında Avrupa üçüncüsü, ardından Yunanistan'daki dünya şampiyonasında ise dünya üçüncüsü oldu. Türkiye Yelken Federasyonu'nun seçmeleri sonucunda milli takım kadrosuna dahil edildi. Şimdi de ABD'de ILCA 6 sınıfında dünya şampiyonasında yarışacak. Karada ve denizde uzun süredir yoğun bir antrenman süreci geçiriyoruz."

Antrenör Uzel, milli sporcudan beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, "Amacımız, orada madalya ve kupa kazanarak ülkemizi gururlandırmak. Ay yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tam." diye konuştu.