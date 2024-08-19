Üye Girişi
Haberler

15 yaşındaki Şaziye Demir Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Şaziye Demir, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 55 kiloda dünya birincisi oldu. Türkiye'yi temsil eden Şaziye Demir, finalde Kazakistanlı rakibini yenerek şampiyon oldu.

Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Şaziye Demir, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 55 kiloda dünya birincisi oldu.

Türkiye'de yapılan müsabakalarda Türkiye birincisi olan Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi Şaziye Demir, Türkiye'yi Moldova Kişinev'de yapılan olan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda temsil etti. Ülkelerin sporcularının yarıştığı müsabakalarda 55 kg'da finale kalan Şaziye Demir, Kazakistanlı rakibi Dilnaz Yergalı ile karşı karşıya geldi. Yapılan müsabakalarda rakibini yenen Samsunlu Şaziye Demir dünya şampiyonu olarak milli marşı okuttu.

Aynı zamanda Samsun'un Havza ilçesinde 25 Mayıs 1919 Spor Kulübü sporcusu olan Şaziye Demir için kulüp tüm imkanlarını seferber etti. Dünya şampiyonasına, beden eğitimi öğretmeni ve antrenörü Murat Aktaş gözetiminde okulda hazırlandı.

25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya, "Şaziye Demir, kızımızın başaracağından emindik. Bu kızımızın ve diğer sporcularımızın iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Kulüp olarak ilçede bulunan iş insanlarımızın da katkısı ile tüm imkanlarımızla Şaziye ve Şaziye gibi spora merak salmış tüm sporcularımızın yanında olacağız" dedi.

Beden eğitimi öğretmeni ve antrenörü Murat Aktaş ise, "Biz kızımıza inandık. Önce Türkiye, şimdi dünya şampiyonu oldu. Kendisini kutluyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye samsun Havza Dünya Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title