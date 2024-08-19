15 yaşındaki Şaziye Demir Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci oldu

Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Şaziye Demir, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 55 kiloda dünya birincisi oldu.

Türkiye'de yapılan müsabakalarda Türkiye birincisi olan Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi Şaziye Demir, Türkiye'yi Moldova Kişinev'de yapılan olan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda temsil etti. Ülkelerin sporcularının yarıştığı müsabakalarda 55 kg'da finale kalan Şaziye Demir, Kazakistanlı rakibi Dilnaz Yergalı ile karşı karşıya geldi. Yapılan müsabakalarda rakibini yenen Samsunlu Şaziye Demir dünya şampiyonu olarak milli marşı okuttu.

Aynı zamanda Samsun'un Havza ilçesinde 25 Mayıs 1919 Spor Kulübü sporcusu olan Şaziye Demir için kulüp tüm imkanlarını seferber etti. Dünya şampiyonasına, beden eğitimi öğretmeni ve antrenörü Murat Aktaş gözetiminde okulda hazırlandı.

25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya, "Şaziye Demir, kızımızın başaracağından emindik. Bu kızımızın ve diğer sporcularımızın iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Kulüp olarak ilçede bulunan iş insanlarımızın da katkısı ile tüm imkanlarımızla Şaziye ve Şaziye gibi spora merak salmış tüm sporcularımızın yanında olacağız" dedi.

Beden eğitimi öğretmeni ve antrenörü Murat Aktaş ise, "Biz kızımıza inandık. Önce Türkiye, şimdi dünya şampiyonu oldu. Kendisini kutluyoruz" diye konuştu. - SAMSUN