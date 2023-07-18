15 Yaşındaki Busenur Yazan, Yıldızlarda Avrupa Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor

Geçen yıl üst miniklerde Avrupa şampiyonu olan 15 yaşındaki Busenur Yazan, yıldızlarda da aynı başarıyı elde etmeyi hedefliyor. Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Busenur, olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor.

Geçen yıl üst miniklerde Avrupa şampiyonu olan 15 yaşındaki Busenur Yazan, yıldızlarda da aynı başarıyı elde etmeyi hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başantrenör Ahmet Çınar ile antrenörler Yavuz Kılıç, Cengiz Örseloğlu, Ali Osman Çelik ve Aybüke Kılıçarslan gözetimindeki Yıldız Kadın Boks Milli Takımı kampı sürüyor.

Yıldız milli boksör Busenur Yazan da 19-31 Temmuz tarihlerinde Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen yıl Erzurum'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üst miniklerde altın madalya kazanan Busenur, yumruklarını bu yıl da Romanya'da birincilik kürsüsüne çıkma hedefiyle sallıyor.

Busenur Yazan, AA muhabirine, boks yapan ağabeyine özenerek bu spora başladığını söyledi.

Boksta başarılı olmak için elinden geleni yaptığını dile getiren yıldız milli boksör, "2021 yılında Sakarya'da Türkiye ikincisi oldum. 2022'de ise Türkiye şampiyonu olarak milli takıma gittim. Ardından üst miniklerde Avrupa şampiyonluğunu kazandım." dedi.

Bu yıl hedefinin yine zirve olduğunu vurgulayan Busenur, "Bu sene yıldızlarda Türkiye şampiyonu olarak milli takıma davet edildim. Geçen seneki gibi Avrupa şampiyonu olup, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Asıl hedefim olimpiyat şampiyonu olmak." diye konuştu.

Başantrenör Ahmet Çınar da kampın güzel geçtiğini belirterek, "Busenur çok yetenekli, kilosunun üstünde yumruklara sahip. Gittiğimizde Romanya'yı titreteceğine inanıyorum. Şampiyon olacak, İstiklal Marşı'mızı okutacak." ifadelerini kullandı.