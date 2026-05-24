Genç boksör Azat Kaya'nın hedefi Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek

Boksta Türkiye şampiyonluğu bulunan 15 yaşındaki Azat Kaya, milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Genç sporcu, geçen hafta Bayburt'ta düzenlenen Okul Sporları Türkiye Boks Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Azat Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, boksa arkadaşının vesilesiyle başladığını söyledi.

Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanmanın gururunu yaşadığını dile getiren Azat Kaya, "Şampiyona benim için çok iyi geçti. Kürsüye çıkınca çok iyi hissettim, gururlandım. Hedefim gelecek ay yapılacak Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda da şampiyon olup Avrupa'ya gitmek." dedi.

Antrenör Burhan Deme de Tekirdağ'da boks sporunu geliştirmek için yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Türkiye şampiyonasında emeklerinin karşılığı aldıklarını ifade eden Deme, "Önümüzdeki Türkiye Şampiyonası'na 3 sporcuyla katılacağız. Hedefimiz 3 altın madalya kazanmak. Azat da orada birinci olursa milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'na gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Sporcularımız en iyi şekilde şampiyonalara hazırlamaya devam ediyoruz." diye konuştu.