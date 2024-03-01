15 Yaş Altı Milli Takımı, Macaristan maçlarına hazırlanıyor

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Manisa'da oynayacağı özel Macaristan maçlarının hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, teknik direktör Selçuk Erdoğan yönetiminde antrenmanlarını Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde ve Mümin Özkasap Stadyumu'nda gerçekleştiriyor.

15 Yaş Altı Milli Takım, Macaristan ile ilk maçını 5 Mart Salı günü saat 13.00'te Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayacak. Ay-yıldızlılar 7 Mart Perşembe günü Macaristan ile tekrar karşılaşacak.

Macaristan maçları öncesi 15 Yaş Altı Milli Takım'ın aday kadrosu şu futbolculardan oluşuyor:

Kaleci: Cem Efe Eroğlu (Altınordu), Tolga Sancak (Göztepe), Yüksel Küçük (FC Schalke 04), Hüseyin İşlek (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol)

Defans: Hasan Mert Tuncel (Beşiktaş), Yağız Fikri Şen (Fenerbahçe), Bilal Demirağ (Altınordu), Yasin Akçay (Trabzonspor), Berke Yıldırım (MKE Ankaragücü), Ege Kaan Akman (Bursaspor), Üveys Yasir Satık (Bitexen Antalyaspor), Görkem Yavuz (Tümosan Konyaspor)

Orta Saha: Efe Seçil (Tümosan Konyaspor), Ayaz Haktan Gülsüm (Beşiktaş), Necati Oğulcan Yançel (Galatasaray), Mustafa Duru, Baran Yolaçan (Altınordu), Adnan Efe Fettahoğlu (Fenerbahçe), Hüseyin Şen (Corendon Alanyaspor), Yiğit Metin Yumak (Göztepe), Hasan Yakub İlçin, Ahmet Duha Erkanat, Ali Demirbilek (Bitexen Antalyaspor)

Forvet: Ada Yüzgeç (Galatasaray), Emin Eren Sayar (Fenerbahçe), Mustafa Deniz Karadeniz (Yılport Samsunspor)