15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı UEFA Gelişim Turnuvası'nda şampiyon oldu
Türkiye 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nda Romanya'yı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Milli takım, Buket Özsoy'un attığı golle Romanya karşısında 1-0 galip geldi ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki son maçında Romanya'yı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 43. dakikada Buket Özsoy'un attığı golle Romanya karşısında 1-0 galip geldi.
İlk iki maçında Kuzey Makedonya'yı 5-0 ve Estonya'yı 2-1 mağlup eden milliler, turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.
Kaynak: AA / Spor