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15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı UEFA Gelişim Turnuvası'nda şampiyon oldu

Türkiye 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nda Romanya'yı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Milli takım, Buket Özsoy'un attığı golle Romanya karşısında 1-0 galip geldi ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.