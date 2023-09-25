15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Kuzey Makedonya'yı 5-0 Yendi

Türkiye'nin 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında ev sahibi Kuzey Makedonya'yı 5-0 mağlup etti. Maçta Türkiye'nin gollerini Esila Saraç, Buket Özsoy, Dilara Pılıç ve Elif Esra Şanlı attı.

15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında ev sahibi ülkeyi 5-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçta Türkiye'nin gollerini 7. dakikada Esila Saraç, 20 ve 53. dakikalarda Buket Özsoy, 43. dakikada Dilara Pılıç ve 45. dakikada Elif Esra Şanlı attı.

Ay-yıldızlı takım, turnuvadaki ikinci maçını 27 Eylül'de Estonya ile yapacak.