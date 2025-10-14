15 Yaş Altı Kadın Milli Boks Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

15 Yaş Altı Kadın Milli Boks Takımı, Tokyo ve Paris Olimpiyatları'nda büyük başarı gösteren ablaları gibi büyük zaferler için yumruk sallıyor.

Milli takım, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde 16-26 Ekim tarihlerinde Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenecek 15 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, iki kez olimpiyat ikincisi olan Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat ikincisi Hatice Akbaş ve olimpiyat üçüncüsü Esra Yıldız Kahraman'ı örnek alan genç boksörler, ablaları gibi Türkiye'nin adını dünyaya duyurmak istiyor.

15 Yaş Altı Kadın Milli Boks Takımı Antrenörü Melikşah Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi.

Milli takımda Türkiye'nin birçok ilinden sporcunun bulunduğunu aktaran Sarıca, "Şampiyonaya 16 sıklette gidiyoruz. Federasyon başkanımız Suat Hekimoğlu'na teşekkür ederim. Uzun zamandır 4 kamp yaparak maçlara gitmiyorduk." dedi.

"Boks branşında çok büyük yatırımlar var"

Türk kadın boksunun önemli bir ivme yakaladığını belirten Sarıca, şunları kaydetti:

"Şu an biz kadın boksunda ekol bir ülkeyiz. ' Türkiye' dediğiniz zaman ablaları gibi kaliteli boksör oldukları düşünülüyor. Bunun da ağırlığı oluyor. Bizim amacımız ablaları gibi başarılı sporcular çıkarmak. 2032-2036'da ablalarından bayrağı teslim alıp bu çocuklarımızı oralara yerleştirmek. Devletimiz bizim her zaman arkamızda. Boks branşında çok büyük yatırımlar var. Çok kaliteli bir tesise sahibiz."

Kendini savunmak için başladı şimdi ülkesini temsil etmek istiyor

Milli sporcu Yağmur Eryurt, boksa ailesinin isteği üzerine kendini savunmak için başladığını söyledi.

Daha sonra boksu çok sevdiğini anlatan Yağmur, "Boksta kendimi savunma seviyesine gelince ailem 'Bırak' dedi. Ben de emeğimin karşılığını almak istedim. 75 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Yavaş yavaş başarıya gidiyorum. Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Heyecanlıyım, bir o kadar da kendime güveniyorum. En iyi yerlerde en iyi şekilde ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Ceyda Kuru ise 52 kiloda Türkiye şampiyonu olduğuna işaret ederek, "Savunma sporlarına ilgi duyuyordum. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine boksa başladım. Hedefim bayrağımı en iyi şekilde en iyi yerlerde temsil etmek." ifadelerini kullandı.