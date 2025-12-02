Haberler

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

Güncelleme:
Türkiye 15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçları için aday kadro belirlendi. Takım, 7 Aralık'ta toplanacak.

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya ile 13-15 Aralık tarihlerinde deplasmanda oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 7 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak aday kadroya teknik direktör Tolga Şanbay şu isimleri davet etti.

Kaleciler: Mete Aliustaoğlu (Borussia Mönchengladbach), Berk Kirman (Galatasaray), Burak Mert Paykal (Gençlerbirliği)

Defans: Ege Cemil Mandıralı (Samsunspor), Ahmet Irgi (FC Utrecht), Ahmet Eymen Sert, Osman Kurumahmut (Fenerbahçe), Eymen Ayyıldız (Galatasaray), Okan Cengizhan Özkaya (Borussia Mönchengladbach), Yusuf Yağız Yavuz (İstanbulspor), Ali Burak Öztürk (Trabzonspor)

Orta saha: Ensar Berat Kaynak (FC Utrecht), Armağan Lortoğlu (Atko Grup Pendikspor), Mustafa Enes Bozabalı, Enes Aker, Ayaz Özbuğutu (Fenerbahçe), Noah Nikic (VfB Stuttgart), Noyan Özkan (FC Augsburg), Necat Doğu (Göztepe), Tunahan Bulut (Gençlerbirliği)

Forvet: Toprak Kök (Fenerbahçe), Baran Türker (Samsunspor), Selim Cihan (Bayer 04 Leverkusen)

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

title
