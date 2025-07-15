15 Yaş Altı Erkek Milli Masa Tenisi Takımı Gümüş Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Çekya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 15 yaş altı erkek milli masa tenisi takımı ile gümüş madalya elde etti. Finalde İtalya'ya karşı mücadele eden takım, 3-1'lik skorla ikinciliği elde etti.

15 Yaş Altı Erkek Milli Masa Tenisi Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde geçen yılın şampiyonu İtalya ile karşılaşan milli takım, 3-1 mağlup olarak Avrupa ikinciliğini elde etti.

Antrenör Gökmen Öçal yönetimindeki milli takım kadrosunda Kenan Eren Kahraman, Görkem Öçal, Ahmet Şahan ve Kuzey Gündoğdu yer aldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Özel'den Erdoğan'a 'süreç' çağrısı: Kayyum atadığın belediyeleri geri vereceksin, sonra katkı yapılacak

Özgür Özel, Terörsüz Türkiye sürecine destek şartını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan sert tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.