15 Yaş Altı Erkek Milli Masa Tenisi Takımı Gümüş Madalya Kazandı
Türkiye, Çekya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 15 yaş altı erkek milli masa tenisi takımı ile gümüş madalya elde etti. Finalde İtalya'ya karşı mücadele eden takım, 3-1'lik skorla ikinciliği elde etti.
15 Yaş Altı Erkek Milli Masa Tenisi Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde geçen yılın şampiyonu İtalya ile karşılaşan milli takım, 3-1 mağlup olarak Avrupa ikinciliğini elde etti.
Antrenör Gökmen Öçal yönetimindeki milli takım kadrosunda Kenan Eren Kahraman, Görkem Öçal, Ahmet Şahan ve Kuzey Gündoğdu yer aldı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor