15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası
Bulgaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Emirhan Yüksel altın, Saruhan Karaoğlu gümüş madalya kazandı. Türkiye toplamda 13 madalyayla şampiyonayı tamamladı.
Türk sporcular, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki serbest stil müsabakalarında birer altın ve gümüş madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen organizasyon, serbest stil müsabakalarıyla sona erdi.
Emirhan Yüksel, 75 kiloda şampiyonluğa ulaştı. 68 kiloda mindere çıkan Saruhan Karaoğlu ise gümüş madalya aldı.
Grekoromende 2 altın, 3 bronz, kadınlarda da 2 gümüş, 4 bronz madalya kazanan Türkiye, şampiyonayı 13 madalyayla (3 altın, 3 gümüş, 7 bronz) tamamladı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer