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15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Hırvatistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası kadın milliler, 1 altın, 7 bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Hırvatistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası kadın milliler, 1 altın, 7 bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda 36 kiloda mindere çıkan Fatma Yılmaz, finalde Ukraynalı Valeria Stancheva ile karşılaştı. Maçta 8-8 berabere kalan milli sporcu, son puan avantajı ile rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda 33 kiloda Duygu Gedik, 39 kiloda Yağmur Karabacak, 42 kiloda İrem Öztürk, 46 kiloda Nil Aktaş 54 kiloda Eylem Engin, 58 kiloda Yağmur Şen ve 62 kiloda İlayda Cin ise rakiplerini yenerek bronz madalya kazandı.

Kadınlar takım sıralamasında Türkiye'nin üçüncü olduğu şampiyonada, Ukrayna birinci, Macaristan ise ikinci oldu.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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