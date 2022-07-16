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15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Milli sporcu Fatma Yılmaz, Hırvatistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı.

Milli sporcu Fatma Yılmaz, Hırvatistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de bugün başlayan organizasyonda 36 kiloda mindere çıkan Fatma Yılmaz, yarı finalde Estonyalı rakibi Polina Timsina'yı 10-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Milli sporcu final müsabakasında Ukraynalı Valeria Stancheva ile karşılaşacak.

15 Yaş Altı Kadın Milli Takımı güreşçileri yarın 5 bronz madalya, bir de repesaj müsabakasına çıkacak.

Şampiyona 19 Temmuz'da sona erecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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