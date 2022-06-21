15 Yaş Altı Akdeniz Masa Tenisi Şampiyonası'nda bronz madalya - Haberler

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15 Yaş Altı Akdeniz Masa Tenisi Şampiyonası'nda bronz madalya

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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15 Yaş Altı Akdeniz Masa Tenisi Şampiyonası'nda bronz madalya

Akdeniz Masa Tenisi Birliği (MTTU) tarafından düzenlenen 15 Yaş Altı Akdeniz Şampiyonası'nda milli sporcu Ayşe İzel Bilgiç, bronz madalya elde etti.

Akdeniz Masa Tenisi Birliği (MTTU) tarafından düzenlenen 15 Yaş Altı Akdeniz Şampiyonası'nda milli sporcu Ayşe İzel Bilgiç, bronz madalya elde etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Rimini şehrindeki organizasyonda Ayşe İzel Bilgiç, İsrail'den Elinor Davidov'u 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonu 15 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın dördüncü tamamladığı aktarıldı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

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