15. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular açıklandı - Haberler

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen 15. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası sonuçları duyuruldu.

Antalya Valiliğinin himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Kemer Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve dört gün süren organizasyona yaklaşık bin 800 sporcu katıldı.

Şampiyonada dereceler şöyle oluştu:

"Skoda Açık Su Yüzme Şampiyonası 3K" Genel Kategori

Kadınlar:

1- Pınar Arpınar Avşar

2- Sera Sayar

3- Bengisu Avcı Erdoğan

Erkekler:

1- Bekir Emrah Gemicioğlu

2- Ruso Yakimovi

3- Denizhan Dağdelen

"Martı Myra Açık Su Yüzme Şampiyonası 5K" Genel Kategori

Kadınlar:

1- Bengisu Avcı Erdoğan

2- Elenora Guglielmi

3- Viktoriya Üçüncü

Erkekler:

1- Bekir Emrah Gemicioğlu

2- Ruso Yakimoviç

3- Dursun Saru

"Skoda Açık Su Yüzme Şampiyonası 2K" Genel Kategori

Kadınlar:

1- Pınar Arpınar Avşar / Sera Sayar

3- Bengisu Avcı Erdoğan

Erkekler:

1- Ruso Yakimoviç

2- Serkan Atasay

3- Dursun Saru

"Seturmarinas Açık Su Yüzme Şampiyonası 1K" Genel Kategori

Kadınlar:

1- Pınar Arpınar Avşar

2- Özen Sanem Dilek

3- Nilay Ulugergerli

Erkekler:

1- Mert Acun

2- Çetin Çetiner

3- Andrei Iakovunik

Öte yandan, Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları'nın "Turkuaz Yüzme Serisi" adı altında 28-30 Ekim'de Bodrum'da, 4-6 Kasım'da Göcek ve Marmaris'te gerçekleştirileceği bildirildi.