15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu gerçekleştirildi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu gerçekleştirildi. Üsküdar Şemsipaşa Meydanı'nda başlayan ve aynı noktada sona eren yarış, "Milli İrade Uğruna, Türkiye Aşkına" sloganıyla düzenlendi. Sancak koşusunda 25 sporcu 100'er metre arayla sancağı taşıdı ve başladıkları noktada yarışı tamamladı. Toplamda 3 kilometrelik parkurda gerçekleşen yarışta, sancak koşusunun yanı sıra halk koşusu da yapıldı. Halk koşusunda kadınlarda Narin Demir birinci, Sultan Getgili ikinci ve İpek Özkavalak üçüncü oldu. Erkeklerde ise Muhammed Orhan birinciliği, Turgay Demir ikinciliği ve Muhammet Batuhan Çekiç üçüncülüğü elde etti. Yarışlarda dereceye giren sporculara ödüllerini İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri takdim etti. AA / Süha Gür - Spor Spor Haberler

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