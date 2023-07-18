15 Temmuz Şehitleri Anısına Badminton Turnuvası Düzenlendi

15 Temmuz Şehitleri anısına Afyonkarahisar Çiğiltepe Spor Salonu'nda, 30 sporcu katılımıyla badminton turnuvası düzenlendi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Turnuvaya katılan genç sporcular, mücadele dolu performanslarını sergiledi. Hem sporcular hem de seyirciler, enerjik atmosferle dolu müsabakanın heyecanını yaşadı. Müsabakalarda; küçük erkekler kategorisinde Kerem Kırşan birinci, küçük kızlarda Ebrar Balık birinci, yıldız erkeklerde Ramazan Yılmaz birinci, yıldız kızlarda Ceylin Çelik birinci, genç erkeklerde Emirhan Portakal birinci, genç kızlarda ise Tuana Akman birinci oldu. Turnuvanın sonunda ödül töreni düzenlendi. İlk üç sırayı elde eden sporcular, kürsüye çıkarak Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu'ndan madalyalarını aldı. Başarılarından dolayı oyuncular gururla kutlandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu ödül töreninin sonunda yaptığı konuşmada: "Düzenlediğimiz bu badminton turnuvası, 15 Temmuz Şehitleri Anma etkinliklerinin bir parçası olarak düzenlenerek toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirmeyi hedefledi. Şehitlerimizin anılarını yaşatmak, fedakarlıklarını ve vatan sevgilerini hatırlamak için böyle spor etkinliklerinin oldukça verimli olduğunu düşünüyorum. Bu tür etkinlikler, sporun birleştirici gücünü ortaya çıkararak birlik ve kardeşlik duygularını pekiştiriyor. 15 Temmuz Şehitleri Anma anısına düzenlenen badminton turnuvası, sporcuların yeteneklerini sergileme fırsatı buldukları duygusal bir etkinlik oldu. Bu tür müsabakaların devam etmesi, şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve milli birlik bilincini sürdürmek adına önemlidir" ifadelerinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR