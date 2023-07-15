15 Temmuz Sancak Koşusu düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yılı anma etkinlikleri kapsamında organize edilen 15 Temmuz Sancak Koşusu, İstanbul Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. 39 ilçeden 400 sporcunun katıldığı organizasyona vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Koşuya katılan sporcular ve vatandaşlar, ellerinde bayraklarla renkli görüntüler oluşturdu.