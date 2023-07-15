15 Temmuz Sancak Koşusu düzenlendi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yılı anma etkinlikleri kapsamında organize edilen 15 Temmuz Sancak Koşusu, İstanbul Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. 39 ilçeden 400 sporcunun katıldığı organizasyona vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Koşuya katılan sporcular ve vatandaşlar, ellerinde bayraklarla renkli görüntüler oluşturdu.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yılı anma etkinlikleri kapsamında organize edilen 15 Temmuz Sancak Koşusu yapıldı.
81 ilde eş zamanlı başlayan organizasyon, İstanbul'da Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlendi.
39 ilçeden 400 sporcunun katıldığı organizasyona vatandaşlar da ilgi gösterdi.
Sporcular ve vatandaşların ellerinde bayraklarla koşuya katılması renkli görüntülere sahne oldu.