Futbol Takımlarının Günlük Transfer ve Hazırlık Programları

Futbol takımlarının transfer çalışmaları takip ediliyor

GALATASARAY

18.30 Sarı-kırmızılılar yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

11.00 - 19.00 Sarı-lacivertli ekip, Portekiz kampındaki hazırlıklarına yapacağı çift antrenmanla devam edecek. Akşam antrenmanı basına açık olarak gerçekleşecek.

BEŞİKTAŞ

11.30 - Siyah-beyazlıların yeni transferi Orkun Kökçü antrenman sahasında açıklamalarda bulunacak.

12.00 - 18.00 Siyah-beyazlı takım, Avusturya kampındaki çalışmalarını yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. Sabah antrenmanı basına açık olarak gerçekleşecek.

TRABZONSPOR

- Bordo-mavili ekip hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.

GÖZTEPE

- İzmir ekibi yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor

BAŞAKŞEHİR

- Turuncu-lacivertliler, hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek.

HULL CITY KAMP İÇİN İSTANBUL'DA

13.30 Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

15.00 İngiliz ekibinde teknik direktör Sergej Jakirovic ile başkan Acun Ilıcalı basın toplantısı düzenleyecek.

17.00 Hull City ile İstanbulspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

- Şampiyonlar Ligi'nde 1'inci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmaları başlayacak.

BAKAN BAK'IN İSTANBUL PROGRAMI

10.30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Makamı'na kadar düzenlenecek olan 5. Vatan Koşusu'na katılacak.