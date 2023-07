- 15 Temmuz için Karadeniz'de 4 kilometre boyunca yüzdüler

RİZE - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri çerçevesinde 16 kişilik grup farkındalık oluşturmak ve 15 Temmuz'u unutturmamak için Rize Limanı'ndan başlayarak 4 kilometre boyunca yüzerek İslampaşa Mahallesi'ne ulaştı.

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliklerden biri ise en küçüğü 14 yaşında olan 16 kişilik grup 67 yaşındaki Rize Belediyesi eski Başkanı Halil Bakırcı öncülüğünde denize girdi. Rize Limanı'ndan başlayan etkinlikte denize girenler 4 kilometre boyunca yüzerek İslampaşa Mahalesi'nde denizden çıktı. Etkinlik boyunca oluşabilecek tehlikeye karşın ise İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri botlarla yüzenlerin etrafında ring oluşturdu. Etkinlikte dikkat çeken en küçük katılımcı 14 yaşındaki Beren Lina Çeberci 4 kilometrelik mesafeyi 1 saat 6 dakikada yüzerek en kısa sürede karaya ulaşan oldu.

15 Temmuz'u canlı tutmak ve hatırlatmak için her yıl yüzme etkinliği düzenlediklerini ve bir dahaki yıl bu etkinliklerin resmi programlar kapsamında daha geniş bir çerçevede yapılmasını hedeflediklerini ifade eden Rize Belediyesi Eski Başkanı Halil Bakırcı, "Rize'de Belediye Başkanı olduğum günden bugüne vatandaşları deniz sporlarına teşvik etmeye çalışıyorum. Ülkemizin yaşadığı üzücü bir olay olan 15 Temmuz'dan sonra da Rize Limanı'ndan İslampaşa Mahallesi'ne kadar yüzme mesafesi olan 4 bin metreyi şehir insanımız ile birlikte yüzeceğiz. Sene bir kez 15 Temmuz anısına yüzme etkinliği yapıyoruz. Hem 15 Temmuz'u canlı tutmak, hatırlatmak, şehitlerimizin anısına bir etkinlik olsun diye hem de şehirdeki her kesimdeki insanların burada bulunmasını arzu ediyoruz. Her yıl sayımız artıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda Rize Valiliği veya Gençlik Spor Müdürlüğü üzerinden resmi programlar dahilinde geliştirilerek yapılır" dedi.

Şimdiye kadar sürekli havuzda yüzdüğünü ama denizde ilk kez bu kadar uzun süre ilerlediğini kaydeden genç sporcu Beren Lina Çeberci, "Çok güzel geçti. Yönümüzü bilseydik belki daha durmadan, nefes almadan devam ederdik ama yön sıkıntısı çok oldu. Ben biraz daha gidiyordum açıkçası. Ben etkinlikteki tek kadın olmaktan gurur duyuyorum ama bir dahaki yıl çok daha fazlasını görmek istiyorum. Deniz biraz daha zor oldu. Havuzda bütün koşullar belli olarak yüzdüğüm için biraz daha kolay gibi görünüyor ama her şeye rağmen güzel bir etkinliği tamamladığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.