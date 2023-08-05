15 Temmuz Futbol Turnuvası Samsun'da Son Buldu

Havza ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvada kurumlar ve mahalli takımlar grubunda şampiyonlar belirlendi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Havza Kaymakamı ve Belediye Başkanı tarafından verildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Futbol Turnuvası sona erdi.

Havza Kaymakamlığı himayesinde Havza Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen turnuvada kurumlar grubunda Sanayispor şampiyon olurken, Havza Belediyespor turnuvayı ikinci tamamladı. Hastanespor ise kurumlar grubunun en centilmen takımı seçildi.

Mahalli takımlar grubunda As Ambalaj şampiyon olurken, Divan Lokantası da ikinci sırada yer aldı. Boyalıca Takımı ise mahalli takımlar grubunun en centilmen takımı olarak belirlendi.

Havza Belediyespor Kulübü Başkanı Dursun Ali Beşli ise turnuvanın gol kralı oldu.

Turnuvada dereceye girenler için kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyespor Kulübü Başkanı Dursun Ali Beşli, turnuvada dereceye giren takımlara ödüllerini verdi.

Kaymakam Nayman, kupa ve madalya töreninde yaptığı konuşmada, turnuvaya katılanlara teşekkür etti.

Turnuvanın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapıldığını belirten Nayman, "15 Temmuz'u anmak ve birlikteliğimizi arttırmak amacıyla düzenlendiğimiz turnuvamıza katılarak renk katan tüm takımlara ve oyuncularına teşekkür ediyorum. Sporun birleştiriciliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ruhuna uygun bir etkinlik tamamlandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak adına ellerinden geleni yapacaklarını belirterek "O gece verilen mücadele başta olmak üzeri ülkemizin önünü kesmek isteyenlere en güzel cevap, ülkemizin birlik ve beraberliğini korumaktır. Bu amaçla etkinliği düzenleyen ve katılan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Bu birliktelik bizde olduğu sürece Türkiye Yüzyılında ülkemizin önünü kimse kesemez." ifadelerini kullandı.