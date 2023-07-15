15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Havza'da Futbol Turnuvası düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Havza Belediyespor Kulübü tarafından 15 takımın katılımıyla Futbol Turnuvası düzenlendi. Turnuvanın ilk maçı Havza Belediyesi ve Huzurevi Takımı arasında oynandı ve yarın yapılacak maçlarla devam edecek. Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından başlama vuruşu yapılan turnuva, 15 Temmuz'u anmak ve birlikteliği artırmak amacıyla düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde 15 Temmuz Futbol Turnuvası düzenlendi.

Havza Kaymakamlığı himayesinde Havza Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen ve 15 takımın katıldığı turnuvanın ilk maçı Havza Belediyesi ve Huzurevi Takımı arasında oynandı.

Turnuva, yarın yapılacak maçlarla devam edecek.

Turnuvanın başlama vuruşunu Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yaptı.

Nayman, turnuvaya katılan takımlara başarı dileyerek, "15 Temmuz'u anmak ve birlikteliğimizi artırmak amacıyla düzenlendiğimiz turnuvamız hayırlı olsun. Sporun birleştirici güç kardeşliğimize katkı versin." dedi.

Özdemir de 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak adına ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, "O gece verilen mücadele ülkemizin önünü kesmek isteyenlere bir cevaptır. Darbeler ile çok zaman kaybeden ülkemiz halkımızın kazandığı zafer ile yoluna daha güçlü devam etmekte. Turnuvamıza katılara etkinliklerimize destek veren tüm takımlara ve oyuncularına teşekkür eder, başarılar dilerim." diye konuştu.