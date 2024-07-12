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Menteşe'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

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Menteşe Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.

Menteşe Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi. Yoğun ilgi gören turnuva Menteşe ilçesinde gerçekleştirildi.

Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın amacının 15 Temmuz şehitlerinin anısını yaşatmak ve demokrasi bilincini pekiştirmek olduğu belirtildi. Turnuva kapsamında dereceye giren sporculara ödülleri, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu tarafından takdim edildi.

Etkinlik sonunda, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür ederek, 15 Temmuz şehitlerinin anısına düzenlenen bu tür organizasyonların önemine dikkat çekerek genç nesillerin demokrasi ve milli birlik konularında bilinçlenmesine katkı sağladığını belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Demokrasi 15 Temmuz Gençlik Menteşe Spor Spor Haberler

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