15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 3x3 Sokakta Basketbol Turnuvası Düzenlendi
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü koordinesinde Millet Bahçesi arkasında bulunan açık alanda kurulan basketbol sahasında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 3x3 Sokakta Basketbol Turnuvası çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğünü temsilen katılan erkek basketbol takımı final maçından galip ayrılarak şampiyon oldu.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 3x3 Sokakta Basketbol Turnuvası düzenlendi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü koordinesinde Millet Bahçesi arkasında bulunan açık alanda kurulan basketbol sahasında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 3x3 Sokakta Basketbol Turnuvası çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğünü temsilen katılan erkek basketbol takımı final maçından galip ayrılarak şampiyon oldu. - ERZİNCAN