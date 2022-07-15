15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Konya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bayraklı bisiklet turu düzenlendi. Konya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bayraklı bisiklet turu düzenlendi. Konya Valisi Vahdettin Özkan bisiklet turuna, Mevlana Meydanı'nda damalı bayrakla start verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Rumi Görme Engelliler Derneği'nin düzenlediği tura, görme engelli bisikletçiler de katıldı. Ay yıldızlı formaları ve bayraklarıyla etkinliğe katılan bisikletçiler turu, Alaaddin Bulvarı'nı geçerek başladıkları yerde tamamladı. AA / Serhat Çetinkaya - Spor Demokrasi Spor Haberler

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