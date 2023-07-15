15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası İstanbul'da Gerçekleştirildi

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası, İstanbul'da gerçekleştirildi. Turnuvaya 76 sporcu katıldı ve şampiyonlar belli oldu.