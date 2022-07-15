15 Temmuz Demokrasi Golf Turnuvası yapıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Golf Turnuvası'nın şampiyonu Cengiz Gülmez oldu.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi Golf Turnuvası'na, Taurus Golf Kulüp üyelerinden 40 golfçünün katıldı. Maxx Royal Golf sahasında gerçekleştirilen ve 2 kategoride düzenlenen turnuva sonunda A kategorisinde birinci Ercan Çek, ikinci Nurettin kantarcı, üçüncü Hasan Ceylan, B kategorisinde birinci Devrim Yıldırım, ikinci İdris Baki, üçüncü Selim Karaçaylı oldu. Turnuvada deliğe en yakın vuruş ödülünü Şehmuz Işık, en uzun vuruş ödülünü ise Fahir Telli aldı. Turnuvanın gross şampiyonluğunu Cengiz Gülmez kazandı.

Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan da, "15 Temmuz hain darbe girişiminin bu yıl 6. yıl dönümü. Biz de kulüp olarak bu önemli günde bu yıl 5'incisini düzenlediğimiz golf turnuvasını tamamladık. Çok mutluyuz. Geleneksel hale getirdiğimiz turnuvamızı her yıl düzenleyeceğiz" diye konuştu.