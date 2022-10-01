Üye Girişi
Haberi Paylaş

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Bosna Hersek'e 25-13 yenildi

Spor Haberleri

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Bosna Hersek'e 25-13 yenildi

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Güney Ligi Grup müsabakasında Bosna Hersek'e 25-13 yenildi.

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Güney Ligi Grup müsabakasında Bosna Hersek'e 25-13 yenildi.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı Zenica Kamberovica Polje Stadı'nda Bosna Hersek ile karşılaştı. Milliler, sahadan 25-13 mağlubiyetle ayrıldı.

15'li Ragbi Erkekler Milli Takımı, 15 Ekim'de ise Trabzon Vakfıkebir Stadı'nda Sırbistan'ı konuk edecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Konferans Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title