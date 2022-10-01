15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Bosna Hersek'e 25-13 yenildi Spor Haberleri 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Güney Ligi Grup müsabakasında Bosna Hersek'e 25-13 yenildi. 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Güney Ligi Grup müsabakasında Bosna Hersek'e 25-13 yenildi. Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı Zenica Kamberovica Polje Stadı'nda Bosna Hersek ile karşılaştı. Milliler, sahadan 25-13 mağlubiyetle ayrıldı. 15'li Ragbi Erkekler Milli Takımı, 15 Ekim'de ise Trabzon Vakfıkebir Stadı'nda Sırbistan'ı konuk edecek. Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu Konferans Türkiye Spor Haberler

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