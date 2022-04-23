15. Kadınlar Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası - Haberler

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15. Kadınlar Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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15. Kadınlar Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası

Hentbol 16 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Karadağ'da düzenlenen 15. Kadınlar Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Hentbol 16 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Karadağ'da düzenlenen 15. Kadınlar Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre kadın milliler organizasyonda bugün oynadığı üçüncülük maçında Hırvatistan'a 22-14 mağlup oldu.

Romanya klasman dışı ülke olduğu için kadın milliler turnuvada üçüncü oldu. Milli takımıma kupa ve madalyalarını Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan takdim etti.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Akdeniz, Hentbol, Karadağ, Milli, Spor, Haberler

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