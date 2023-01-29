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15 ilden 877 sporcu bu turnuvada ter döküyor

Spor Haberleri

15 ilden 877 sporcu bu turnuvada ter döküyor

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına düzenlenen iller arası karate turnuvasında 877 sporcu ter döküyor.

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına düzenlenen iller arası karate turnuvasında 877 sporcu ter döküyor.

Diyarbakır Emniyet Müdürü görevinde 2001 yılında uğradığı saldırı neticesinde şehit edilen Ali Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Hendek Yeni Spor Salonu'nda Şehit Ali Gaffar Okkan anısına İller Arası Karate Turnuvası düzenleniyor. Bugün sonlanacak olan turnuvaya 15 ilden, 49 kulüp ve 877 sporcu katılıyor. Ter döken ve başarı elde eden sporcular gün sonunda düzenlenecek olan ödül töreninde, ödüllerini alacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ali Gaffar Okkan Diyarbakır Spor Haberler

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