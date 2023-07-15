1461 Trabzon FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK, 2023-2024 futbol sezonu öncesi hazırlıklarına başladı. Takım, Trabzon'da antrenmanlarını sürdürecek ve ardından Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.

TFF 2. Lig ekiplerinde 1461 Trabzon FK, yeni sezon öncesi 1. etap hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 futbol sezonu hazırlıkları için Trabzon'da toplanan takım, teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde Hekimoğlu Döküm Spor Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Takım, yenileme ve koşu çalışmasıyla günü tamamladı.

Hazırlıklarına 5 Ağustos'a kadar Trabzon'da devam edecek ekip, 2. etap kamp çalışmaları için 7 Ağustos'ta Erzurum'da toplanacak.