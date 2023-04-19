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1461 Trabzon : 2-1

1461 Trabzon : 2-1

Spor Haberleri

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Serdar Soydan, Haydar AvcıBUCASPOR 1928: Kıvanç - Erhan Kartal (Dk. 81 Cuma), Onur, Emre, Çağrı, Furkan, İlhan (Dk. 74 Sadık), Musa (Dk. 74 Ahmet), Erhan Çelenk, Berke, Mehmet Fuat (Dk. 25 İrfan)1461 TRABZON: Özkan - Buğrahan (Dk.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Serdar Soydan, Haydar Avcı

BUCASPOR 1928: Kıvanç - Erhan Kartal (Dk. 81 Cuma), Onur, Emre, Çağrı, Furkan, İlhan (Dk. 74 Sadık), Musa (Dk. 74 Ahmet), Erhan Çelenk, Berke, Mehmet Fuat (Dk. 25 İrfan)

1461 TRABZON: Özkan - Buğrahan (Dk. 71 Kerem), Onur, Nafican (Dk. 46 Ali Eren), Bahadır, Tunahan, Özkan, Abdullah (Dk. 71 Abdullah), Arif, Batuhan Kör, Önder

GOLLER: Dk. 16 Erhan Çelenk, Dk. 62 Musa (Bucaspor 1928), Dk. 90 Bahadır ( 1461 Trabzon )

SARI KART: Arif ( 1461 Trabzon )

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Fethiyespor'a yenilip şampiyonluk yarışında yara alan Bucaspor 1928, evinde 1461 Trabzon'u 2-1 yenerek umutlarını sürdürdü. Sarı-lacivertliler 16'ncı dakikada Erhan Çelenk'in attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İzmir ekibi 62'de Musa ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. Konuk 1461 Trabzon, 90'ıncı dakikada Bahadır ile farkı bire indirse de kazanan ev sahibi Bucaspor oldu. Bucaspor 1928 bu sonuçla 66 puana yükseldi ve bitime 5 maç kala lider Kocaelispor'u 6 puan geriden takibini sürdürdü. Play-Off mücadelesi veren 1461 Trabzon ise 62 puanda kaldı ve ilk 6'nın içinde yer aldı.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Serdar Soydan 1461 Trabzon Ahmet Erhan Spor Haberler

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