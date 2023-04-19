1461 Trabzon : 2-1

STAT: Yeni Buca

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Fethiyespor'a yenilip şampiyonluk yarışında yara alan Bucaspor 1928, evinde 1461 Trabzon'u 2-1 yenerek umutlarını sürdürdü. Sarı-lacivertliler 16'ncı dakikada Erhan Çelenk'in attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İzmir ekibi 62'de Musa ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. Konuk 1461 Trabzon, 90'ıncı dakikada Bahadır ile farkı bire indirse de kazanan ev sahibi Bucaspor oldu. Bucaspor 1928 bu sonuçla 66 puana yükseldi ve bitime 5 maç kala lider Kocaelispor'u 6 puan geriden takibini sürdürdü. Play-Off mücadelesi veren 1461 Trabzon ise 62 puanda kaldı ve ilk 6'nın içinde yer aldı.