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1461 Trabzon: 1-0

1461 Trabzon: 1-0

Spor Haberleri

STAT: İlçeHAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın, Mustafa Onur Özgenç, Muhammet Münir DadıFETHİYESPOR: Enes – Doğancan, Şahan, İlyas, Sezer, Azad, Selçuk (Dk. 89 Nurettin), Berkay (Dk. 57 Selim), Murat Yılmaz, Burak (Dk. 74 Cihan), Ali Ceylan (Dk. 57 Onur Taha)1461 TRABZON: Özkan – Buğrahan, Nafican (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın, Mustafa Onur Özgenç, Muhammet Münir Dadı

FETHİYESPOR: Enes – Doğancan, Şahan, İlyas, Sezer, Azad, Selçuk (Dk. 89 Nurettin), Berkay (Dk. 57 Selim ), Murat Yılmaz, Burak (Dk. 74 Cihan), Ali Ceylan (Dk. 57 Onur Taha)

1461 TRABZON: Özkan – Buğrahan, Nafican (Dk. 86 Denizhan), Abdulkadir, Bahadır, Tunahan, Özkan, Kerem, Ahmet Abdullah (Dk. 72 Enes), Arif, Batuhan (Dk. 67 Atalay)

GOL: Dk. 69 Selim (Fethiyespor)

?KIRMIZI KART: Dk. 81 Onur Taha, Dk. 90 Murat (Fethiyespor)

SARI KART: Doğancan (Fethiyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanan Fethiyespor, evinde 1461 Trabzon'u da tek golle geçerek 5'te 5 yaptı ve sezonu galibiyet serileriyle tamamladı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 69'uncu dakikasında Selim, Fethiyespor'a 3 puanı getiren golü attı. Fethiyespor bu sonuçla 52 puana yükseldi. Muğla ekibi son hafta deprem nedeniyle ligden çekilen Adıyaman FK maçından hükmen 3 puan daha alacak.


- Fethiye
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

1461 Trabzon Volkan Aydın Hisarcık Selim Spor Haberler

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