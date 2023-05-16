1461 Trabzon: 1-0

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanan Fethiyespor, evinde 1461 Trabzon'u da tek golle geçerek 5'te 5 yaptı ve sezonu galibiyet serileriyle tamamladı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 69'uncu dakikasında Selim, Fethiyespor'a 3 puanı getiren golü attı. Fethiyespor bu sonuçla 52 puana yükseldi. Muğla ekibi son hafta deprem nedeniyle ligden çekilen Adıyaman FK maçından hükmen 3 puan daha alacak.