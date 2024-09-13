14 Yaşındaki Şaziye Demir Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Moldova'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 55 kilo sağ kolda altın madalya kazanan 14 yaşındaki Şaziye Demir, bu başarıya 9 ayda ulaştı.

Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Şaziye'nin yeteneği, okulun pansiyonunda vakit geçirmek amacıyla bilek güreşi takımındaki arkadaşlarıyla antrenman yaparken fark edildi.

Arkadaşlarının tavsiyesiyle bilek güreşine başlayan, ilçe ve il turnuvalarının ardından Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda 55 kilo sağ kolda altın, sol kolda ise gümüş madalya kazanan Şaziye, milli takıma seçildi.

Bilek güreşine 9 ay önce başlayan genç milli sporcu, Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 55 kilo sağ kolda altın, sol kolda ise bronz madalya kazandı.

Şaziye Demir, AA muhabirine, başarılarını ailesinin yanı sıra 25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya ile antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Murat Aktaş'ın desteğiyle elde ettiğini söyledi.

Sağ kolda hiç maç kaybetmedi

Bugüne kadar sağ kolda hiç maç kaybetmediğini vurgulayan Şaziye, "Umarım böyle devam eder. Bundan sonraki amacım, bu başarının tesadüf olmadığını herkese göstermek, zirvedeki yerimi korumak. Bunun için çok çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.

Sağ kolda hiç yenilmediği için arkadaşlarının kendisine "Demir bilek" lakabını taktığını dile getiren Şaziye, şunları kaydetti:

"Ben köyde büyüdüm. Saat 6'da kalkıp akşam eve 9'da giriyorduk. Tarlada çalışıyorduk, ineklerimiz de vardı. Babam, ben, abim ve ablam genelde çalışıyorduk. Hocamla tanıştım ve hayatım kurtuldu. Artık milli sporcu oldum. Devamı gelecek inşallah, yapacağıma inanıyorum. Antrenörüm Murat Aktaş benimle çok ilgilendi. Her gün 2 saat antrenman yapıyordum. Beslenme ve uyku düzenime kadar her şeyimle ilgilendi. Hem derslerim hem sporum hem de ailem... Yorucuydu ama hepsini birlikte götürdüm ve dünya şampiyonu oldum. Yaz aylarında herkes tatildeyken ben burada antrenman yapıyordum. Bu, bana çok şey kazandırdı, dünya şampiyonu oldum. Sonraki hedeflerimde tekrar bayrağımızı göndere çektirmek, herkesin önünde İstiklal Marşı'mızı okutmak var. Dünya şampiyonluklarım devam edecek."

Şaziye'nin antrenörü Murat Aktaş ise sporcusunun fizik ve kol yapısının çok güçlü olduğunu belirterek, "Şaziye'ye inandık. Onun başarılı olması için çaba sarf ettik. Şaziye'yi sağ kolda yenen kimse olmadı. Şaziye'yi birinci olmuş sporcularla da yarıştırdım, onları da yendi. Normalde 9 ayda bu başarıyı elde etmesi imkansız ama imkansızı başardık. Gen ve kol yapısından dolayı çok hızlı bir süreç ilerledi. Köyde çalışmasının da bunda çok büyük etkisi var. Güç ve tekniği birleştirdikten sonra yenmedik kimse kalmıyor." ifadelerini kullandı.