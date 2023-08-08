14 Yaşındaki Mert Civelek Türkiye Şampiyonu Oldu

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Mert Civelek, arkadaşlarının tavsiyesi ile başladığı boksta, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Milli takım kampına çağrılan ve önümüzdeki günlerde kampa katılacak olan Civelek'in hedefinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu var.

Boks eğitimi alan mahalle arkadaşları 3 yıl önce Mert Civelek'i solak ve fiziğinin elverişli olması dolayısıyla boks yapmaya teşvik etti.

Civelek, tavsiyede bulunan arkadaşlarıyla birlikte Suluova Çeltek Serhat Spor Kulübü'nde boks antrenörü Mehmet Hanefi Celebi'yle antrenmanlara başladı.

Üç yıl boyunca çalışarak kendini geliştiren Civelek, 16-23 Temmuz 2023 tarihlerinde Kars'ta düzenlenen Üst Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katıldı ve 60 kiloda 5 rakibini de yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Altın madalyalı Civelek Milli Takım kampına davet edildi.

Civelek, AA muhabirine, Suluova Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gördüğünü söyledi.

Boksu çok sevdiğini belirten Civelek, "Tavsiye ettiler, 'tamam' dedim, gittim. Ondan sonra hoca da beni beğendi. 'Seninle antrenmanlara devam edelim, her şeyini ve masraflarını ben karşılayacağım' dedi. Hırs yaptım, çalıştım, çabaladım. 2022 yılında Türkiye şampiyonasına gittim, birinci maçımı yendim, ikinci maçımda elendim. Daha fazla hırslandım, bir yıl sonra 60 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Milli takım kampına çağrıldım. Kampa gideceğim, ondan sonra Slovenya'da düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasına gideceğim. Milli takımda çok iyi hazırlanıp Slovenya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edeceğim. Oradan da bir derece getirmek istiyorum. Şimdiki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonluğu." dedi.

Antrenör Çelebi: "Sayılı boksörler arasında olacağını tahmin ediyorum"

Suluova Çeltek Serhat Spor Kulübü Boks Antrenörü Mehmet Hanefi Çelebi ise kendisine gelen Mert Civelek'in gelecek vadeden bir sporcu olduğunu söyledi.

Mert'in sol yumruğu güçlü bir sporcu olduğunu söyleyen Çelebi, şunları kaydetti:

"Geleceği iyi, kendisi devamlı gelişime elverişli, devamlı üstüne koyarak zirveyi yakalamaya çalışan bir boksörümüz. Mert'in yeteneği ve diğer boksörlerden farklı özelliği ters gartlı (solak duruş) olmasıdır. Ters gartlı olan boksörler başarıya daha çabuk ulaşan, sol yumruğu çok kuvvetli olan boksörlerdir. Mert'in bu özellikleri var. Fizik ve kondisyon olarak da üst düzeyde. Devamlı çalışan, kötü alışkanlıklardan uzak duran sporcumdur. Hedefleri milli takım, milli takıma gittikten sonra Avrupa şampiyonası var, dünya şampiyonası var. Çalışır ve azim ederse onlar da yakın olur. Mert yetenekli, hedeflerine ulaşması için çalışan, başarıya açık bir sporcum. Çalıştıkça da başarıyı yakalayacağına inanıyorum. Sayılı boksörler arasında olacağını da tahmin ediyorum. Tekniği de fiziği de uygun buna."