Fenerbahçeli genç yüzücü, 34 yıllık Türkiye rekorunu kırdı - Haberler

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Fenerbahçeli genç yüzücü, 34 yıllık Türkiye rekorunu kırdı

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Fenerbahçeli genç yüzücü, 34 yıllık Türkiye rekorunu kırdı

Fenerbahçeli yüzücü Demir Özdemir, 34 yıldır kırılamayan 100 metre serbest stil rekorunun yeni sahibi oldu.

Fenerbahçeli yüzücü Demir Özdemir, 34 yıldır kırılamayan 100 metre serbest stil rekorunun yeni sahibi oldu.

Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Demir, 53.04'lük derecesiyle 100 metre serbest yarışını tamamladı.

Bu derecesiyle Uğur Taner'e ait 34 yıllık 14 yaş Türkiye rekorunu kıran Demir, bu başarısıyla da 13. bireysel Türkiye rekoruna da imza attı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

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