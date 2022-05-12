14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta Hollanda'ya 3-1 yenildi

14 Yaş Altı Milli Futbol Milli Takımı, deplasmanda Hollanda ile oynadığı özel maçı 3-1 kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zwolle'de OWIOS Oldebroek'de oynanan karşılaşmada milli takımın golünü 25. dakikada Ahmet Çobanoğlu atarken, Hollanda'nın gollerini 17. dakikada Rayan Zekri, 31. dakikada Kelvin Neijenhuis ve 79. dakikada Emre Ünüvar kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, Hollanda ile önceki gün oynadığı özel maçı da 5-4 yitirmişti.