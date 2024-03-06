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14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Aydın'da kampı tamamladı

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Aydın'da gerçekleştirilen hazırlık kampı sona erdi. Teknik direktör Volkan Arslan yönetimindeki milli takım, Altınordu İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde idmanlarını gerçekleştirdi. Kamp süresince futbolculara atletik performans testleri uygulandı ve antrenman maçları yapıldı. Milli takım, nisan ayında Kuzey Makedonya ile hazırlık müsabakalarına devam edecek.

14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 26 Şubat-6 Mart tarihlerinde Aydın'da düzenlenen hazırlık kampı sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Volkan Arslan yönetimindeki ay-yıldızlılar, idmanlarını Altınordu İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Kamp dönemi içinde milli futbolculara, atletik performans departmanı tarafından vücut kompozisyon ölçümleriyle birlikte patlayıcı kuvvet, sürat, çeviklik ve dayanıklılık testleri uygulandı.

Milli takım, Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde Manisa ve Altınordu takımlarıyla antrenman maçları da oynadı.

14 Yaş Altı Milli Takımı, nisan ayında Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık müsabakalarıyla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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