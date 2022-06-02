14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri heyecanı başlıyor - Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, bu yıl İzmit Atletizm Pistinde yapılacak. 3 gün sürecek organizasyonda binin üzerinde güreşçinin kol bağlaması bekleniyor.

3-5 Haziran tarihlerinde Kocaelili şampiyon güreşçi Ömer Arslantaş onuruna yapılması planlanan 14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri öncesinde tanıtım programı düzenlenecek. Yarın cuma namazından sonra İzmit Kent Meydanı'nda tanıtım yapılacak. Fevziye Cami'nde kılınacak cuma namazı sonrası kortej oluşturulacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve başpehlivanlar Cumhuriyet Bulvarındaki kortejin önünde yer alacak. Davul, zurna ve cazgırlarla birlikte İzmit Kent Meydanına yürüyecek korteje, yaklaşık 500 pehlivanın katılımı bekleniyor.

İzmit Atletizm Pistinde 3-5 Haziran tarihlerinde yapılacak 14. Altın Kemer Yağlı Güreşlerinde binin üzerinde güreşçinin kispet giymesi bekleniyor. Bu yıl başpehlivanlığı kazanacak güreşçi için maddi değeri 115 bin TL olan altın kemer hazırlandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor