14. Boğaziçi Zirvesi

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl "Gelecek Yüzyılı Karşılamak: Zorluklar ve Beklentiler" temasıyla 14'üncüsü düzenlenen Boğaziçi Zirvesi, 53 ülkeden 1000'e yakın katılımcıyı bir araya getirdi.

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl "Gelecek Yüzyılı Karşılamak: Zorluklar ve Beklentiler" temasıyla 14'üncüsü düzenlenen Boğaziçi Zirvesi, 53 ülkeden 1000'e yakın katılımcıyı bir araya getirdi.

Conrad Otel'de düzenlenen zirvede "Profesyonel Spor Dallarının Geleceği" konulu oturum, FIFA Dünya Kupası Genel Direktör Yardımcısı Khalid Ali Al-Mawlawi, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Dünya Etno spor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Altun ve Galatasaray Eski Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ural Aküzüm'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Khalid Ali Al-Mawlawi: "Katar'ı ziyaret eden 5 milyon taraftar vardı"

Burada konuşan FIFA Dünya Kupası Genel Direktör Yardımcısı Khalid Ali Al-Mawlawi, Katar'da düzenledikleri dünya kupası organizasyonunun gelecekteki etkinlikler için referans olmasını amaçladıklarını belirterek, "Katar'ı ziyaret eden 5 milyon taraftar vardı. Daha önce görmedikleri bir demeyim yaşadılar. Taraftarların düzenlenen tüm etkinliklerden keyif aldıkları bir ortam oluştu. İyi bir izlenim bıraktığımızı düşünüyorum. Herkesi erişebilir kılan tek organizasyondu." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Üstündağ: "2024 Paris Olimpiyatlarında ilk 3'te yer alıp madalya almayı hedefliyoruz"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Türk voleybolunun şu an dünyada bir numara olduğunu ve tarihi başarılar elde ettiğini söyledi.

Türk voleybolunun hedeflerine değinen Üstündağ, "Biz artık 2028'e kadar dünya sıralamasında ilk 3'te yer alacağız. İşimiz zor, inşallah Filenin Sultanları bugüne kadarki tarihi başarılarını tekrar edecek ve sürdürebilir kılacaktır. 2024 Paris Olimpiyatları'nda ilk 3'te yer alıp madalya almayı hedefliyoruz. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Hayaliniz, hedefiniz ve heyecanınız varsa başaramayacağınız bir şey yoktur" şeklinde konuştu.

Uğur Kılıç: "Hentbolda Türkiye'yi en yukarıda temsil etmeye çalışacağız."

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç da hentbolun popüler bir branş olarak her geçen gün dünyada hızla yayıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler de hentbolda Türkiye'yi en yukarıda temsil etmeye çalışacağız. Türkiye'de spor yapan milyonlarca insanın dünyaya faydalı bireyler olacağına inanıyoruz. Hentbolun gelişimi için birçok platformda çalışıyoruz. Örneğin 6-11 yaş arası çocukların ilgisini çekmek için "Kral Şakir Hentbol Oynuyor" çizgi filmi ile çocukların hentbolu sevmelerini ve deneyimlemelerini sağlıyoruz. Yine deprem bölgesinde Avrupa Hentbol Federasyonu ile birlikte birçok faaliyet yönetiyoruz. Sporun tüm dünyaya verdiği birleştirici ve pozitif bir güç var. Hentbolunda bu enerjiyi ve bu gücü her geçen gün artırarak uluslararası platforma katkı sağlayacağına inanıyoruz."

İlhan Altun: Popüler sporların dünyada çok ciddi bir hegamonyası var"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Altun da geleneksel sporların popüler sporların gölgesinde kaldığına değinerek şunları söyledi:

"Spor deyince akla futbol,basketbol, voleybol geliyor. Ancak tarihlerine baktığınızda geleneksel sporlar ve geleneksel oyunlar dünya milletlerinin en eski unsurları. Ancak maalesef popüler kültür ve popüler sporların dünyada çok ciddi bir hegamonyası var. Bu bir fırsat eşitsizliği yaratıyor. Dünya Etnospor Konfererasyonu bu fırsat eşitsizliği ile mücadele etmek için kurulmuş bir organizasyon. Çünkü birçoğumuzun bilmediği geleneksel zenginlikler var ve popüler kitle sporlarının gölgesinde kalarak maalesef unutulmuşlar. Dünya Etnospor Konfererasyonunun bu anlamda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel zenginlikleri ihya etmek ve tekrar dünya milletleri ile tanıştırmak, karşılıklı etkileşime geçirmek gibi bir misyonu var. Şu an dünyada 20'den fazla ülkede Dünya Etnospor Konfererasyonunun üye federasyonları var. Buradaki federasyonları, kulüpleri ve sporcuları bir araya getirerek geleneksel sporların bulundukları coğrafyada gelişmesini sağlıyoruz."

Oturum da son sözü alan Galatasaray Eski Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ural Aküzüm ise futbolun spordaki gücüne dikkati çekerek, "Spor dünyada barışa hizmet eden ve kültürlerarası diyaloğa hizmet eden bir olgu. Ayrıca spor, sivil diplomasi gibi bir imkanı ortaya çıkarıyor. Futbol dünyadaki her bireyin bir şekilde dokunduğu bir spor dalı. Aslında futbolun bu kadar dominant olması sporun genel anlamda gelişimine negatif bir etkisi var. Futbolun bu kadar popüler olmasında yapılan uluslararası birçok organizasyonun büyük bir payı var. Futbolun Türkiye'nin dünyadaki öncü toplumlardan birisi olması konusunda önemli faktörlerden biri olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.