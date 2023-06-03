1308 Osmaneli Belediyespor Kulübü, Okul Çıkışı Öğrencilere Kek Dağıttı

1308 Osmaneli Belediyespor Kulübü, okul çıkışı öğrencilere kek dağıtımı gerçekleştirdi. Etkinliğin amacı öğrencilerin spora olan ilgisini arttırmak ve kulübü daha da tanıtmaktı.

1308 Osmaneli Belediyespor Kulübü, okul çıkışı öğrencilere kek dağıtımı gerçekleştirdi.

Gerçekleşen etkinlik çerçevesinde, Osmaneli Belediyespor Kulübü antrenör ve personelleri, okul çıkışı öğrencilere kek dağıtımı gerçekleştirdi. Kulüp üyeleri öğrencilerin yüzlerindeki mutluluğu görmekten duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin yaptığı açıklamada etkinliğin amacının, öğrencilerin spora olan ilgisini arttırmak ve kulübü daha da tanıtmak olduğunu belirtti.

Kulüp personelleri, gelecekte de benzer etkinliklerin düzenleneceğini söyledi. - BİLECİK