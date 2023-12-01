1308 Osmaneli Belediyespor Karate takımı, şampiyonlukla döndü.

Bursa'da düzenlenen İller Arası Minik Yıldız Karate Ligi müsabakaları kapsamında Osmaneli'nden katılan 1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı şampiyonluk ve madalyaları ile döndü. Türkiye Karate Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen uzun maratonun finali Atatürk Spor Salonunda 620 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuvada Gökalp Göybulak 1'inci olarak altın madalya sahibi oldu, Zümra Ağdağ hem 2'inci hem 3'üncü olarak gümüş ve bronz madalya sahibi oldu, Berra Kıral ve Aybike Kıyıcı 2'inci olarak gümüş madalya sahibi oldu. Nisa Bozkurt ise 3'üncü olarak bronz madalya sahibi oldu.

Osmaneli ilçesini gururlandıran sporcuları Belediye Başkanı Münür Şahin tebrik ederek, "Sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bizleri gururlandırdınız çocuklar" ifadelerini kullandı. - BİLECİK