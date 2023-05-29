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1308 Osmaneli Belediyespor 7, Gölpazarı Belediyespor 1

1308 Osmaneli Belediyespor 7, Gölpazarı Belediyespor 1

Spor Haberleri

1308 Osmaneli Belediyespor, Gölpazarı Belediyespor ile girdiği mücadeleden 7-1 galip çıktı. 1308 Osmaneli Belediyespor U17 takımı ligin bitmesine son 3 maç kala şampiyonluk yolunda hedefine bir adım daha yaklaştı.

1308 Osmaneli Belediyespor, Gölpazarı Belediyespor ile girdiği mücadeleden 7-1 galip çıktı.

1308 Osmaneli Belediyespor U17 takımı ligin bitmesine son 3 maç kala şampiyonluk yolunda hedefine bir adım daha yaklaştı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin oyuncuları tek tek tebrik ederek onların futboldaki hevesini arttıran antrenörlerine ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailelerine teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gölpazarı Osmaneli Spor Haberler

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