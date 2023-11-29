13 Yaşındaki Milli Sporcu Utku Kap, Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Düzce'de yaşayan 13 yaşındaki Utku Kap, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Kap, bu yıl çeşitli organizasyonlarda başarılar elde ederek milli takıma seçildi ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Antrenörü ve ailesi, Kap'ın hırslı ve azimli yapısını vurgulayarak gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inanıyor.

Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 13 yaşındaki milli sporcu Utku Kap, başarısını dünya ve olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmak için çalışıyor.

Düzce'de yaşayan 13 yaşındaki Kap, müsabakalarını izlediği ağabeyinden etkilenerek 7 yaşında tekvandoya başladı.

Kap, aldığı eğitimler ve azmi sayesinde bu yıl kulüp bazında katıldığı çeşitli organizasyonlarda sırasıyla Avrupa Kulüpler, Avrupa Oyunları ve iki kez de Yıldızlar Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Türkiye şampiyonluğunun ardından milli takıma seçilen Kap, ağustosta Bosna Hersek'te düzenlenen Yıldızlar Tekvando Dünya Şampiyonası'nda gümüş, ekimde yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda ise altın madalya kazandı.

Yeşiltepe Ortaokulu'nun spor salonunda 6 yıldır antrenörü Hakan Şengönül ile çalışmalarını sürdüren Kap, spor kariyerine dünya ve olimpiyat şampiyonluğu da eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Hırsla çalışarak yoluma devam ediyorum"

Utku Kap, AA muhabirine, ilkokul yıllarında futbolu çok sevdiğini ancak daha sonra tekvandoyla ilgilenen ağabeyinin müsabakalarını izleyerek bu spora yöneldiğini söyledi.

Tekvandoyu, severek yaptığını ve hırsla çalışarak yoluna devam ettiğini belirten Kap, "Yıldızlar Türkiye şampiyonluğunun ardından milli takıma seçildim ve akabinde yıldızlar dünya ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğu elde ettim. Avrupa Şampiyonası'nda bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okuttum. Şimdiki hedefim, dünya şampiyonasında ve olimpiyatlarda Türk bayrağımızı göndere çektirmek İstiklal Marşı'mızı okutmak." diye konuştu.

Antrenör Şengönül: "Son saniyeye kadar asla pes etmeyen bir sporcu"

Bilişim teknolojileri öğretmeni de olan antrenör Hakan Şengönül ise 2013 yılında Yeşiltepe Ortaokulu'na atandıktan sonra okulun depo olarak kullanılan alanını spor salonuna çevirdiklerini kaydetti.

Şengönül, spor salonunda 10 yıldır birçok şampiyon yetiştirdiklerini anlatarak, "100'e yakın Türkiye derecesi yapan sporcumuz var. 15 milli sporcu yetiştirdik. Bunlardan biri de Utku Kap. Bu yıl kendisi Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi oldu. Daha önce de Avrupa Kulüpler ve Avrupa Oyunları şampiyonu olmuştu." dedi.

Kap'ın bu sene yıldızlar kategorisinde dünya şampiyonasında derece elde eden tek Türk sporcusu olduğunu aktaran Şengönül, şöyle devam etti:

"Yine Avrupa Şampiyonası'nda milli takım adına yarışan ve Avrupa şampiyonu olan tek Türk sporcu oldu. Kendisi çok özel bir sporcu. Ondan daha büyük beklentilerimiz var. Dünya şampiyonluğu kıl payı kaçtı. İnşallah o alamadığımız altın madalyayı almak istiyoruz. Bununla birlikte 2028'de olimpiyatlarda kendisini görmek istiyoruz. Orada da yine güzel dereceler elde edeceğine inanıyoruz çünkü o potansiyelde bir sporcu. Çok hırslı, azimli ve mücadeleci ruhu yüksek. Son saniyeye kadar asla pes etmeyen bir sporcu. Bu özellikler onu farklı, özel kılıyor ve şampiyonluklara doymuyor."

Şengönül, tekvandoda üst düzey başarı elde etmek için antrenmanları planlı, belirli programlar halinde yaptıklarını dile getirerek; veli, sporcu ve antrenör ilişkisinin önemli olduğunu vurguladı.

Anne Kap: "Yenilgiye tahammül edemiyor"

Anne Göksel Kap ise oğlunun ilkokulda futbolla tanıştığını ancak kaybetmeye tahammülü olmayan yapısı nedeniyle öğretmenlerinin, ona bireysel spor yapması yönünde tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

Kap, daha sonra ağabeyinin müsabakalarını izleyen oğlunun tekvandoya başladığını kaydetti.

Oğlunun başarılarıyla kendisini şaşırtmadığını belirten Kap, "Utku gerçekten çok azimli, istekli ve hırslı bir çocuk. Yenilgiye tahammül edemiyor. Elinde telefonda sürekli başarılı tekvandocuların maçlarını izliyor. Evde de ilgi alanı tekvando." ifadelerini kullandı.