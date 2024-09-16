Üye Girişi
Haberler

13 Yaşındaki Ezel İnal, Sivasspor U14 Takımına Transfer Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Fatih Yurt Spor Kulübü futbolcusu 13 yaşındaki Ezel İnal, Sivasspor'un U14 takımına transfer olarak 2024-2025 sezonunda mücadele edecek. Kulüp kurucusu Fatih Yurt, Türk futboluna sporcu yetiştirmekten gurur duyduklarını belirtti.

Kayseri Fatih Yurt Spor Kulübü futbolcularından 13 yaşındaki Ezel İnal, Sivasspor U14 takımına transfer oldu.

5 yıldır Fatih Yurt Spor Kulübü'nde sol bek ve sol ön oyuncusu olarak oynayan Ezel İnal, Sivasspor scoutları tarafından takibe alındı. Yetenekleri fark edilen oyuncu anlaşmaya vardığı Sivasspor'un U14 takımına transfer olarak 2024-2025 sezonunda kırmızı-beyaz formayı giyecek. İnal'a daha önce ilgi gösteren Kayserispor transfer yasağından dolayı oyuncuyu alamazken, yine genç sporcuya Alanyaspor'da talip olmuştu.

Transferle ilgili konuşan Fatih Yurt Spor Kulübü kurucusu ve Futbol Antrenörü Fatih Yurt, "Biz kulüp olarak Türk futboluna sporcu yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde kulübümüzde hücum mevkiinde futbol oynayan 11 yaşındaki Emre Yoldaş'ı Fenerbahçe U12 takımına transfer etmiştik. Yine 5 yıldır kulübümüzde oynayan sol bek ve sol ön oyuncumuz Ezel İnal'ın da Sivasspor U14 takımına transferini gerçekleştirdik. Ezel'e daha önce Kayserispor da talip olmuştu fakat transfer yasağından dolayı alamamıştı. Oyuncumuza Alanyaspor da ilgi gösterdi fakat tercihimiz Sivasspor'dan yana oldu.Yetiştirdiğimiz oyuncularımızı güzel takımlar da görmenin de ayrıca gururunu yaşıyoruz. Ben transfer olan oyuncularımıza başarılarının devamını diliyorum ve kulüp olarak Kayseri'den büyük takımlarımıza oyuncu transfer etmek için çalışmalarımıza da devam edeceğimizi söylemek istiyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Sivasspor kayseri Futbol Yaşam Spor

Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak Narin Güran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

 Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha
Özel'den çarpıcı Bilal Erdoğan yorumu! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (GÜNÜN MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Eylül günün maçları nereden izlenir? Aslı Hünel neden sinirlendi? Gelinim Mutfakta Rabia ve kaynanası arasında ne yaşandı? Galatasaray-Gaziantep maç hakemi kimdir? Süper Lig ertelenen Galatasaray maçı hakemi belli oldu mu? Galatasaray'da hangi oyuncular yok? Galatasaray-Gaziantep maçında Sallai, Osimhen ve Jakobs oynayacak mı? SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ | Süper Lig 6. Hafta maçları ne zaman? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hangi gün? 30 Ekim okullar tatil mi? 30 Ekim resmi tatil mi? 30 Ekim hangi güne denk geliyor? Galatasaray-Gaziantep maçında Osimhen var mı? Gaziantep FK-Galatasaray maç kadrosu açıklandı mı? Yılbaşına kaç gün kaldı 2025? 1 Ocak ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü? YENİ YIL SAYAÇ Masterchef 16 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vakti mekat ne demek? Vakti mekat ne anlama gelir? Vakti mekat Türkçe mi Arapça mı? Vakti vifak ne demek? Vakt-i vifak ne anlama gelir?
title