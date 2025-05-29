13. Uluslararası Fetih Kupası Başladı

OKÇULAR Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, "Fetih Kupası'nda İstanbul 'un fethinin anısını yaşatıyoruz. 2013 yılında başladığımız yolculuk giderek, büyüyerek bugün 700'ün üzerinde sporcu, 40'ın üzerinde ülkenin katılımıyla festival havasında geçiyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 13'üncü Uluslararası Fetih Kupası, 43 ülkeden 710 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Tesisleri'nde gerçekleşen yarışmalarda hem geleneksel, hem de modern okçuluk kategorilerinde final karşılaşmaları bugün gerçekleştiriliyor. Müsabakalar öncesinde Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fetih Kupası'nın 13'üncü kez düzenlendiğini ve organizasyonun giderek büyüdüğünü belirten Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, "Bu yıl 13'üncüsünü düzenlediğimiz Fetih Kupası'nda İstanbul'un fethinin anısını yaşatıyoruz. 2013 yılında başladığımız yolculuk giderek, büyüyerek bugün 700'ün üzerinde sporcu, 40'ın üzerinde ülkenin katılımıyla festival havasında geçiyor. Bunun iki ayağı var. Bir olimpik tarafı değerlendirmek lazım makaralıyla beraber, diğer tarafta da gelenekseli değerlendirmek lazım. İki tarafta da büyüyerek devam ediyor. Olimpik tarafta büyümesinin sebebi Dünya Okçuluk Federasyonu'nun yarışma takviminde olduğu için gelen sporculara puan kazandırıyor. Dolayısıyla onlar da daha iştahlı buraya gelmek istiyorlar ve geldiklerinde de İstanbul gibi güzel bir şehirde olmaktan da mutlu oluyorlar. Geleneksel okçuluğun tohumlarını biz attık. Vakfın kuruluşuyla beraber okçular tekkesinin mirasına sahip çıkarak, burada geleneksel okçuluğu başlattık. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kuruldu. Sonra da bu turnuvayla beraber katılım artarak, bugün de 700'ün üzerinde geleneksel sporcuyla turnuvamızı düzenliyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz. 14 ülkenin takımıyla imza altına aldık. Kuruluş yaptık. İnşallah geleneksel okçuluğu burada Fatih'in okçulara emanet ettiği bu mekanda büyüterek, tüm dünyaya yaymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK HEYECANIM VAR'

Vakıf başkanı olarak organizasyona ilk kez ev sahipliği yapması hatırlatılan Hüseyin Topbaş, "Heyecanım çok büyük. Burada hem bu organizasyonun heyecanı, hem Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetine sahip çıkma heyecanı var. Hem de rahmetli babamın da tabii bize emanet ettiği bu vakfa sahip çıkmanın büyük heyecanı var" diye konuştu.

'HERHANGİ BİR SPOR DALININ DÜNYA ÇAPINDA OLMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Fetih Kupası'nın uluslararası düzeyde yapılmasının büyük başarı olduğuna dikkat çeken Topbaş, "Herhangi bir spor dalının dünya çapında olması çok önemli. Çünkü dünya şampiyonaları düzenleyebilmek için buna ihtiyacınız var. Fetih Kupası'nı uluslararası yapabilmek büyük bir başarı. Bunu yaptık, kanıtladık ve bundan dolayı da zaten Dünya Geleneksel Okçuluk Federasyonu'na ev sahipliği yapmamız doğal gelişme oldu. Dünya Geleneksel Okçuluk Federasyonu kurulduğu zaman gençlerimize ilham veren bir yol açılmış olacak. Sonuçta dünya şampiyonalarına katılıp ülkemizi temsil edip madalyalar getirebilecekler. Bu anlamda çok önemli" şeklinde konuştu.

'ÖZNUR CÜRE'NİN MENZİL TAŞI TARİHE BAKTIĞIMIZDA İLK KADIN MENZİL TAŞI OLARAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli para okçu Öznur Cüre adına dikilen menzil taşının, tarihte bir kadın sporcu için dikilen ilk menzil taşı olmasına dikkat çeken Hüseyin Topbaş, "Öznur Cüre kızımız hepimizi gururlandırdı. Paris 2024 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda altın aldı. Bu mekanda menzil atışları hep önemliydi. Yüzlerce menzil atışları yapılırdı. Menzil atışı yaptığınızda oku attığınız yere ayak taşı, okun düştüğü yere de menzil taşı dikiliyor. Yüzlerce menzil taşı vardı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz'un altın madalyasından sonra ilk modern zaman menzil taşımızı dikmiştik. 2024 Paris'te ise Öznur Cüre kızımızın kazandığı paralimpik altın madalyayla da ikinci modern zaman menzil taşımızı dikmiş olduk. Tarihe baktığımızda ilk kadın menzil taşı olarak büyük önem taşıyor. Gençlerimize ilham veren bir yol. İnşallah daha nice altın madalyalar olsun ki biz burayı menzil taşlarıyla dolduralım" ifadelerini kullandı.