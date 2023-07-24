13. TransAnatolia Rally Raid Yarışları Başlıyor

Samsun'dan başlayarak İzmir'de son bulacak olan 13. TransAnatolia Rally Raid yarışları 2-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Yarış, Türkiye'nin farklı illerinden geçerek toplam 17 il sınırından geçecek. TransAnatolia, dünyanın en uzun ve en zorlu rally raid yarışlarından biri olarak biliniyor. Yarışın rotası, Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'dan başlayarak Kurtuluş Yolu güzergahını takip edecek ve Türkiye'nin farklı tarihi ve kültürel noktalarından geçecek. Geçtiğimiz yıl Hatay'da düzenlenen yarış, bu yıl Samsun'dan başlayacak ve İzmir'de sona erecek.