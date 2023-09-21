1299 Bilecik Kulübü ve 1308 Osmaneli Belediye Spor Gençleri Üst Seviyeye Taşımak İçin İşbirliği Yapacak

1299 Bilecik Kulübü ve 1308 Osmaneli Belediye Spor işbirliği yaparak gençleri bir üst seviyeye taşımak istiyor.

1299 Bilecik Kulübü Başkanı Osman Topçu ile Osmaneli Belediye Spor Başkanı Fikret Atabay futbol altyapılarında iş birliğini sürdürerek sporcuların ve gençlerin üst liglere hazırlanacağını açıkladı. Gençlerin yeteneklerini üst lige taşımak istediğini belirten Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "İlimizde ve ilçelerimizde yetenekli çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini planlıyoruz. Potansiyel olarak sayısal yönden Bilecik küçük bir il gibi görülebilir. Ancak altyapılara yaptığımız yatırımlar ile çocuklarımızın, gençlerimizin yeteneklerini geliştirip, süper lig takımlarımızla olan işbirliklerimiz ile onları üst liglere taşıyabiliriz. 1299 Bilecik Kulübümüze alt yapılarda birlikte çalışma kararını destekliyor ve değerli başkan ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK