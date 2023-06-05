12 yaşındaki Tuna Gürbüz, Balkan Şampiyonu oldu

Adana'da dedesi ve babası karateci olan 6 yaşında karateye başlayan Tuna Gürbüz'ün,taşıyamadığı 60 madalyası bulunuyor. 12 yaşındaki Gürbüz, son olarak Balkan Şampiyonu oldu.

Karateci baba İslam Gürbüz'ün kızı olarak dünyaya gelen Tuna Gürbüz (12) babasının 2017 yılında karate salonu açmasıyla bu spora merak salıp başladı. Babası da karateci olan İslam Gürbüz, kızına antrenörlük yapmaya başladı. Kısa sürede karateyi iyi bir şekilde öğrenen Tuna Gürbüz, önce Türkiye'de dereceler elde etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl Sivas'ta ikinci olurken, bu yıl Denizli'de yapılan müsabakalarda birinci olarak milli takıma seçildi. İspanya'da yapılan müsabakalarda yedincilik elde ederken, geçtiğimiz gün Karadağ'da yapılan müsabakalarda Balkan Şampiyonu oldu. 12 yaşında olmasına rağmen 60 madalyası bulunan ve 30 kilo olan Gürbüz madalyalarını taşımakta zorlanıyor.

Baba Gürbüz, başarılı olmak için sürekli çalıştıklarını belirterek, "Bende karate içinden geldiğim için kızımda bu vesileyle başlamış oldu. Kızımın 60'a yakın madalyası var ve şehir dışında Adana'yı tek başımıza temsil etmeye çalışıyoruz. Türkiye ve Balkan şampiyonluğu kazandı. Ben karateye babamdan dolayı başladım. Babadan oğula, oğuldan kızına diye devam ediyor. Kızıma bu sporu yap diye kesinlikle bir yönlendirme olmadı, kendi isteğiyle başladı ve devam ediyor" dedi.

Tuna Gürbüz ise, "Çok mutluyum babamla birlikte başarmış olduk. Tüm maçlara babamla gittik, 60 üzerinde maça gittik ve hedeflerimize yavaş yavaş ulaşmaya başladık. 12 yaşındayım ve 60 madalyam bulunuyor. Yakaladığımız büyük bir başarı ve kendimle gurur duyuyorum, çok mutluyum. Karateye küçükken babamla beraber antrenmanlara giderek başladım. 2017 yılında kendi kulübümü açınca bu sporu çok sevdiğimi fark ettim ve profesyonel olarak devam etmek istedim. Bundan sonraki hedefim Avrupa, sonra dünya, ardından da Olimpiyat şampiyonası. Oralarda da derece gösterirsem Türkiye'yi daha güzel bir şekilde temsil etmiş olacağım. Her gün antrenman öncesi yarım saat ısınma hareketleri yapıyorum ardından arkadaşlarımla 1 saat çalışıyorum. Ben Yıldız hocamı çok seviyorum, karatede o benim rol modelim oldu" diye konuştu. - ADANA