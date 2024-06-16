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12 Yaşındaki Görkem Öçal Masa Tenisinde Avrupa Şampiyonu Oldu

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Masa tenisinde Avrupa şampiyonu olan 12 yaşındaki Görkem Öçal, antrenör babasının yönetiminde daha büyük başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor. Romanya'da düzenlenen 13 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Görkem, İsveç'te gerçekleştirilecek Yıldız ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda da başarılı olabilmek için babasıyla çalışmalarına devam ediyor.

Masa tenisinde Avrupa şampiyonu olan 12 yaşındaki Görkem Öçal, daha büyük başarılara imza atmak için antrenör babasının yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da babası Gökmen Öçal'ın masa tenisi salonunda 5 yaşında spora başlayan Görkem, 3 yıldır yarışmalara katılıyor.

Romanya'da bu yıl düzenlenen 13 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda tek erkekler ve karışık çiftlerde altın madalya kazanan Görkem, aralık ayında İsveç'te gerçekleştirilecek Yıldız ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda da başarılı olabilmek için babasıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ortaokul öğrencisi Görkem Öçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'dan bu yana masa tenisinde çok sayıda başarıya imza attığını söyledi.

Elde ettiği başarılarda en büyük katkının babasına ait olduğunu anlatan Görkem, "Babamla çalışmak güvende hissettiriyor. Diğerleriyle antrenman yaptığımdan daha çok katkı alıyorum. Çünkü o benim eksiklerimin ne olduğunu biliyor ve beni yönlendiriyor." dedi.

"Oğlum beni geçti"

Antrenör Gökmen Öçal, oğlunun da kendisi gibi masa tenisini çok sevdiğini dile getirdi.

Balkan Şampiyonluğu'nda dereceleri olduğunu anlatan Gökmen Öçal, oğlu ve diğer çocukların masa tenisinde başarılı olabilmesi için mücadele verdiğini ifade etti.

Avrupa şampiyonu olan oğluyla gurur duyduğunu anlatan Öçal, şunları kaydetti:

"Müsabaka esnasında baba kimliğimi bir kenara bırakıyorum. Akşam otele gittiğimizde veya kamp yaptığımız otelde olsun baba rolüne bürünebiliyorum. Baba olarak gerçekten çok farklı şeyler hissediyorum. Onunla gurur duyuyorum. Ona baktığım zaman çok farklı fotoğraflar görebiliyorum. Boynuz kulağı geçti derler ya oğlum beni geçti. Umarım kat kat geçer."

Kaynak: AA / Spor

Dünya Şampiyonası Romanya İsveç Baba Spor Güncel Haberler

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